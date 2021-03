Vaccini | a Napoli apre il ‘Madre’ | sarà dedicato ad abitanti del centro antico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite oggi le vaccinazioni nel Museo Madre, il terzo hub dell’Asl1 nel capoluogo campano. La prima giornata ha visto 120 prime dosi agli anziani over 80, poi il week end inaugurale prosegue domani con 120 dosi a fragili e ancora over 80. “Cominciamo sempre – spiega all’ANSA Marco Papa, supervisore delle attività vaccinali dell’Asl1 – con numeri bassi in un nuovo hub per testare tutte le procedure e la logistica. La prima giornata è andata bene, i cittadini si sono vaccinati in serenità. Abbiamo convocato persone del quartiere Avvocata, che abitano intorno al Museo. Ora stiamo programmando la prossima settimana anche per il Madre cheun hub delstorico, possiamo arrivare nei quattro box a 700 vaccinati al giorno”. La maggior parte dei cittadini è arrivato ...