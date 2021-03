Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 marzo 2021)dailynews radiogiornale sabato 27 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco vita studio l’Italia resta chiusa fino a maggio senza zone Gialle da lunedì più di metà del paese sarà in zona rossa con Calabria Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere le 7 regioni alla Provincia autonoma di Trento in cui sono già in vigore le due mentre Lazio torni in arancione da martedì con ancora 24.000 casi 450 morti in un giorno il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo Pasqua c’è un rallentamento della crescita della Tecnica in Italia oggi Vediamo i primi segnali di stabilizzazione con decremento dei casi le parole del Presidente brusaferro le scuole riaprono fino alla prima media in zona rossa dopo Pasqua lo ha annunciato ieri Mario Draghi in conferenza stampa le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderata la luce della formazione del ...