Trovato morto capostazione della Circumvesuviana: ancora non chiare le cause

Incidente nei pressi della Circumvesuviana: muore capostazione. Per cause ancora da chiarire, sarebbe stato travolto da un furgoncino Incidente sul lavoro nei pressi della stazione della Circumvesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle. Un camioncino di una ditta di pulizia, parcheggiato su una salita, per motivi ancora da accertare, ha travolto, uccidendolo, un capostazione dell'Eav e ferito gravemente

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto Napoli, auto contro scooter: due morti. Forse una rapina finita nel sangue Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, i n via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri un secondo cadavere di un uomo , che molto probabilmente è caduto da uno scooter di ...

Due cadaveri in strada nel Napoletano

Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. A una ventina di metri un secondo cadavere di un uomo, che molto probabilmente è caduto da uno scooter di grossa cilindrata.

Osimo, ciclista trovato morto nelle campagne il Resto del Carlino Trovato morto capostazione della Circumvesuviana: ancora non chiare le cause Incidente nei pressi della Circumvesuviana: muore capostazione. Per cause ancora da chiarire, sarebbe stato travolto da un furgoncino Incidente sul lavoro nei pressi della stazione della Circumvesuvia ...

Più grandi di una volpe e dorati Sciacalli monitorati in Piemonte Trovato sul ciglio della strada a Strambinello, non è l’unico esemplare osservato Ma è una specie che copre un’area molto vasta, considerata a rischio minimo ...

