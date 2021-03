Terremoto in Mar Adriatico | scossa oltre magnitudo 5

Leggi su italiasera

(Di sabato 27 marzo 2021)disuperiore a 5 nel Mar. Secondo la prima stima provvisoria dell'Ingv, laè stata registrata alle 14.47 contra 5.3 e 5.8. Il sisma è stato segnalato anche dall'US Geological Survey che, su Twitter, ha fatto riferimento ad una5.5. L'organismo indipendente EMSC ha registrato unadi5.9 con epicentro 169 km a nordovest di Bari. Su Twitter abbondano le segnalazioni, con il sisma avvertito in particolare in Abruzzo e in Puglia. Segnalazioni anche da Lazio e Campania. Non sono arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni, come apprende l'Adnkronos da fonti dei vigili del fuoco.