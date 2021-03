Terremoto di magnitudo 5.6 nel mare Adriatico. Scossa avvertita a Napoli e Bari (Di sabato 27 marzo 2021) Terremoto in Italia. Una Scossa di magnitudo 5.6 è stata avvertita da Roma a Bari. Non si registrano danni a persone o cose. ROMA – Violenta Scossa di Terremoto registrata in Italia nel pomeriggio di sabato 27 marzo 2021. Il sisma, che ha avuto epicentro nel mare Adriatico con una profondità di circa 5 km, è stato avvertito a Roma, Napoli, Bari e Pescara. Diverse le segnalazioni arrivate sui social, ma non sembrano esserci danni a persone o cose. Le verifiche da parte dei vigili del fuoco sono in corso per verificare eventuali situazioni critiche. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 5.6 ore 14:47 IT del 27-03-2021, Adriatico Centrale (mare) ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021)in Italia. Unadi5.6 è statada Roma a. Non si registrano danni a persone o cose. ROMA – Violentadiregistrata in Italia nel pomeriggio di sabato 27 marzo 2021. Il sisma, che ha avuto epicentro nelcon una profondità di circa 5 km, è stato avvertito a Roma,e Pescara. Diverse le segnalazioni arrivate sui social, ma non sembrano esserci danni a persone o cose. Le verifiche da parte dei vigili del fuoco sono in corso per verificare eventuali situazioni critiche. DATI #RIVISTI #ML 5.6 ore 14:47 IT del 27-03-2021,Centrale () ...

