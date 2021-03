Stadi aperti a Euro 2021? Bonucci ci spera: “Sarebbe importante per l’Italia” (Di sabato 27 marzo 2021) Riaprire o chiudere ancora? Il dilemma riguarda le prossime mosse da compiere con la continua emergenza Coronavirus. Nemmeno il mondo del calcio fa eccezione. Infatti si sta valutando se eventualmente riaprire gli Stadi nel corso delle gare del prossimo Europeo. Uno scenario ancora tutto da verificare.caption id="attachment 1112723" align="alignnone" width="2941" Italia Bonucci, getty/captionVALORE AGGIUNTOIl difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci ha espresso la sua opinione su questo tema ai microfoni di Rai Sport: "E' ovvio che segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che vanno fatti. Il nostro obiettivo deve essere uno: è quello di vincere tutte le partite da qui al Mondiale perché poi diventa difficile fare i calcoli. Le vinci tutte e passano tutti i problemi. Ovviamente la priorità ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Riaprire o chiudere ancora? Il dilemma riguarda le prossime mosse da compiere con la continua emergenza Coronavirus. Nemmeno il mondo del calcio fa eccezione. Infatti si sta valutando se eventualmente riaprire glinel corso delle gare del prossimopeo. Uno scenario ancora tutto da verificare.caption id="attachment 1112723" align="alignnone" width="2941" Italia, getty/captionVALORE AGGIUNTOIl difensore della Nazionale italiana Leonardoha espresso la sua opinione su questo tema ai microfoni di Rai Sport: "E' ovvio che segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che vanno fatti. Il nostro obiettivo deve essere uno: è quello di vincere tutte le partite da qui al Mondiale perché poi diventa difficile fare i calcoli. Le vinci tutte e passano tutti i problemi. Ovviamente la priorità ...

Advertising

ItaSportPress : Stadi aperti a Euro 2021? Bonucci ci spera: 'Sarebbe importante per l'Italia' - - alexg_2000 : @Madman00368360 @UltimeOre @intuslegens Con stadi aperti con capienza al 20% non c'è nessuna possibilità di infetta… - Madman00368360 : @alexg_2000 @UltimeOre @intuslegens Tipo? Stadi aperti? Scuole in presenza e pullman pieni? Confini? Viaggi di lavo… - chiccamonopolii : @FiorellaMannoia Perché gli stadi sono sempre aperti e i teatri e i cinema no? Comandano sempre i soldi! Che tristezza!!! - gilnar76 : Vaccini a tappeto e stadi aperti: l’Inghilterra vuole tutto l’Europeo #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti Vaccini a tappeto e stadi aperti: l'Inghilterra vuole tutto l'Europeo L'Inghilterra prosegue spedita nel piano vaccinale. E il Primo Ministro Boris Johnson spinge per ospitare tutte le partite ...

Europei di calcio a stadi parzialmente aperti: Italia - Turchia il primo test GENOVA - A 'Euro 2020' (si chiama così perché l'anno scorso non si è disputato) i dirigenti sfidano il Covid e annunciano che gli stadi saranno aperti almeno per una parte . Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato il via libera della UEFA all'Olimpico aperto ai tifosi per il primo torneo continentale itinerante ...

Vaccini a tappeto e stadi aperti: l’Inghilterra vuole tutto l’Europeo Calcio News 24 Primavera 2 – Napoli-Pisa 1-1: apre una perla di Labriola, deludono gli azzurri Commenta per primo Nonostante i tantissimi stop causa Covid continua il Campionato Primavera 2. Oggi si sono affrontate Napoli e Pisa allo Stadio Piccolo di Cercola (NA). I padroni di casa sono passat ...

Mondiali 2022, L.Enrique: "Fan su spalti Tbilisi buona notizia" "Giocare con il pubblico è qualcosa alla quale adesso non siamo abituati, però è una buona notizia per il calcio, siamo felici che ci sia il pubblico nello stadio di Tbilisi. Immagino che la Georgia s ...

L'Inghilterra prosegue spedita nel piano vaccinale. E il Primo Ministro Boris Johnson spinge per ospitare tutte le partite ...GENOVA - A 'Euro 2020' (si chiama così perché l'anno scorso non si è disputato) i dirigenti sfidano il Covid e annunciano che glisarannoalmeno per una parte . Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato il via libera della UEFA all'Olimpico aperto ai tifosi per il primo torneo continentale itinerante ...Commenta per primo Nonostante i tantissimi stop causa Covid continua il Campionato Primavera 2. Oggi si sono affrontate Napoli e Pisa allo Stadio Piccolo di Cercola (NA). I padroni di casa sono passat ..."Giocare con il pubblico è qualcosa alla quale adesso non siamo abituati, però è una buona notizia per il calcio, siamo felici che ci sia il pubblico nello stadio di Tbilisi. Immagino che la Georgia s ...