Ronaldo show: gol negato, butta la fascia e se ne va. Lukaku gol (Di domenica 28 marzo 2021) Clamoroso quello che succede nel finale di Serbia - Portogallo: Cristiano Ronaldo calcia, il pallone varca la linea ma per il direttore di gara (senza l'aiuto della Goal - Line Technology) non è rete ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) Clamoroso quello che succede nel finale di Serbia - Portogallo: Cristianocalcia, il pallone varca la linea ma per il direttore di gara (senza l'aiuto della Goal - Line Technology) non è rete ...

