Roma | 65enne sorpresa a vendere cocaina | “Il reddito di cittadinanza non basta con la crisi da pandemia”

(Di sabato 27 marzo 2021) Un appartamento insospettabile ed uno strano “via vai” hanno spinto il personale dei Falchi a sorvegliate l’abitazione di unain zona San Basilio. La donna, riportava solo dei piccoli precedenti pensali risalenti alla sua gioventù, per tanto gli agenti della Polizia erano dubbiosi a riguardo. Notando ancora il traffico di persone entrare ed uscire dalla sua casa, hanno però deciso di effettuare una perquisizione. Una volta scattato il controllo la, inizialmente, ha negato le accuse. Poco dopo, però, ha confessato di aver nascosto, sotto un vaso di fiori, circa un etto di(ancora da tagliare e porzione). Dopo la sua ammissione, la signora ha altresì riferito agli agenti di percepire ildi: “Ho provato a entra nel mercato illecito per far fronte alle difficoltà ...

