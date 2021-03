Rashford per il sociale: incontro con Deliveroo per gli stipendi dei rider (Di sabato 27 marzo 2021) Marcus Rashford torna a far parlare di sè per il suo impegno sociale extra-campo: l’attaccante del Manchester United per i rider Marcus Rashford torna a far parlare di sè per il suo impegno nel sociale. L’attaccante del Manchester United si è reso protagonista di tante bellissime iniziative già durante il primo lockdown. Come riporta il Daily Mirror, Rashford presto incontrerà Deliveroo per parlare degli stipendi molto bassi dei rider. I rider sono molto lontani da quello che viene considerato uno stipendio minimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Marcustorna a far parlare di sè per il suo impegnoextra-campo: l’attaccante del Manchester United per iMarcustorna a far parlare di sè per il suo impegno nel. L’attaccante del Manchester United si è reso protagonista di tante bellissime iniziative già durante il primo lockdown. Come riporta il Daily Mirror,presto incontreràper parlare deglimolto bassi dei. Isono molto lontani da quello che viene considerato unoo minimo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Italia_Notizie : Rashford si lancia nella campagna per aiutare i rider malpagati di Deliveroo - Raffaele_NA : - A luglio l’Università di Manchester ha conferito a Rashford un honorary doctorate “per la sua straordinaria campa… - YDJ69 : @totofaz @MTibete @Giemme51328826 Per me City o Real, loro devono ringiovanire nel reparto chi Benzema e chi il par… - drjackomo : @davideterruzzi Se è per questo il giocatore più forte del Manchester è Marcus Rashford. Ma visto che facciamo schi… - GianScudieri : Ah, inciso sulle chiacchiere sui giovanotti inglesi. Due partite contro il Lazzaretto noto come AC Milan di Milano… -