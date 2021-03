Quanti sono i medici e infermieri No Vax negli ospedali? 35 mila non risultano ancora vaccinati: cosa non torna nelle stime basse dei sindacati (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre il governo Draghi studia un decreto legge per introdurre il vaccino obbligatorio contro il Coronavirus per il personale sanitario che lavora a contatto con i pazienti, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sta completando una ricognizione per capire Quanti siano effettivamente i lavoratori del comparto che finora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Secondo quanto anticipato dal quotidiano la Repubblica, la copertura rilevata è del 96,5%. Tradotto in valore assoluto, ci sono circa 35 mila operatori sanitari ancora non vaccinati, includendo nel calcolo anche i dipendenti delle cliniche convenzionate e private. Ma non è detto che siano tutti No Vax. La maggior parte del personale sanitario che non si vuole vaccinare lavora comunque nelle Rsa, le ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre il governo Draghi studia un decreto legge per introdurre il vaccino obbligatorio contro il Coronavirus per il personale sanitario che lavora a contatto con i pazienti, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sta completando una ricognizione per capiresiano effettivamente i lavoratori del comparto che finora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Secondo quanto anticipato dal quotidiano la Repubblica, la copertura rilevata è del 96,5%. Tradotto in valore assoluto, cicirca 35operatori sanitarinon, includendo nel calcolo anche i dipendenti delle cliniche convenzionate e private. Ma non è detto che siano tutti No Vax. La maggior parte del personale sanitario che non si vuole vaccinare lavora comunqueRsa, le ...

