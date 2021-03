Polonia, Sousa: «Battiamo l’Ungheria. Su Szczesny e Lewandowski…» (Di sabato 27 marzo 2021) Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria: le sue dichiarazioni Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria. «Non sarà facile, il loro obiettivo sarà quello di segnare almeno un gol. Lewandowski giocherà dall’inizio, così come Szczesny. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita con l’Ungheria ma non per sottovalutare l’avversario. Dobbiamo vincere, se qualcuno pensa diversamente sbaglia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Paulo, commissario tecnico della, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro: le sue dichiarazioni Paulo, commissario tecnico della, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro. «Non sarà facile, il loro obiettivo sarà quello di segnare almeno un gol. Lewandowski giocherà dall’inizio, così come. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita conma non per sottovalutare l’avversario. Dobbiamo vincere, se qualcuno pensa diversamente sbaglia». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

daniele_star_ : @gippu1 Polonia: Paulo Sousa Ungheria: Marco Rossi - jdamato90 : Sousa parte con un pareggio pirotecnico(3-3)con la Polonia. Bene i cambi, bene l’attacco, ma difesa da horror. Ora… - MDolcinelli : Sousa ne cambia 3 e la Polonia la pareggia in 2 minuti Baszd meg #hunpol - MDolcinelli : Una buona Ungheria per ora, considerata la differenza di talento in campo. Squadra concentrata e sul pezzo. Forse d… - bennygiardina : Paulo Sousa all'esordio sulla panchina della Polonia prende gol da Roland Sallai, giusto per farci del male. -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia Sousa Incubo Covid, ora tremano i tifosi di Juventus e Napoli Brutte notizie dalla Polonia . La federazione calcistica di Varsavia ha ufficializzato la positività di Lukasz Skorupski ,...calciatore a risultare contagiato nel ritiro della nazionale di Paulo Sousa, ...

Skorupski positivo al Covid, il portiere del Bologna è in isolamento in Polonia ... con doppia rimonta della Polonia), tutti i calciatori della nazionale guidata da Paulo Sousa si sono sottoposti al tampone e purtroppo è stato trovato positivo Lukasz Skorupski. Il portiere in ...

Domani Polonia-Andorra, Paulo Sousa: "Giocano Szczesny e Lewandowski, non li sottovaluteremo" TUTTO mercato WEB Polonia, Sousa: «Battiamo l’Ungheria. Su Szczesny e Lewandowski…» Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria: le sue dichiarazioni Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha ...

Polonia, Sousa avverte Bereszynski: «Ci saranno dei cambi» Paulo Sousa, tecnico della nazionale polacca, ha presentato la seconda sfida delle qualificazioni dei mondiali 2022 contro Andorra Paulo Sousa, tecnico della Polonia, ha presentato la sfida delle qual ...

Brutte notizie dalla. La federazione calcistica di Varsavia ha ufficializzato la positività di Lukasz Skorupski ,...calciatore a risultare contagiato nel ritiro della nazionale di Paulo, ...... con doppia rimonta della), tutti i calciatori della nazionale guidata da Paulosi sono sottoposti al tampone e purtroppo è stato trovato positivo Lukasz Skorupski. Il portiere in ...Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria: le sue dichiarazioni Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha ...Paulo Sousa, tecnico della nazionale polacca, ha presentato la seconda sfida delle qualificazioni dei mondiali 2022 contro Andorra Paulo Sousa, tecnico della Polonia, ha presentato la sfida delle qual ...