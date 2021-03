Pasquale Vespa, chi è il collaboratore del Miur accusato dalla Azzolina (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora un nuovo caso per l’ex ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, che ha pubblicato un post contro Pasquale Vespa: chi è? Il nuovo collaboratore del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, Pasquale Vespa, è accusato di ‘diffamazione reiterata e minacce’ nei confronti dell’ex ministra Lucia Azzolina. E così l’ex ministra della Pubblica Istruzione ha svelato su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora un nuovo caso per l’ex ministra della Pubblica Istruzione, Lucia, che ha pubblicato un post contro: chi è? Il nuovodel sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso,, èdi ‘diffamazione reiterata e minacce’ nei confronti dell’ex ministra Lucia. E così l’ex ministra della Pubblica Istruzione ha svelato su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

g_brescia : Solidarietà a @AzzolinaLucia, a cui deve andare il nostro sostegno. Il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo co… - repubblica : Istruzione, la denuncia di Lucia Azzolina: 'Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega' - giusmo1 : L’hater Pasquale #Vespa, chiamato dalla Lega, non è stato ancora cacciato dal Ministero dell’Istruzione, dopo i rip… - mikedells : RT @giusmo1: L’hater Pasquale #Vespa, chiamato dalla Lega, non è stato ancora cacciato dal Ministero dell’Istruzione, dopo i ripetuti insul… - fanpage : ??Pasquale Vespa a processo per diffamazione e minacce gravi all'ex Ministra Azzolina -