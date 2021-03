Nuvole e deboli piogge | ma durano poco

(Di sabato 27 marzo 2021) Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia nel fine settimana. ANALISI GENERALE Dopo il debole peggioramento della giornata odierna, da domenica e per l’inizio della prossima settimana avremo tempo stabile e con temperature al di sopra della media, grazie all’espansione del promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale. Sabato 27 marzo 2021 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo nuvoloso o con nubi sparse; possibili locali/moderate o rovesci sui rilievi Alpini centro-occidentali, rilievi Prealpini e le Pedemontane centro-occidentali. Tra il pomeriggio e la sera su tutti i settori cielonuvoloso o con nubi sparse. Temperature: Minime comprese tra 7 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, ...

Advertising

ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Cielo molto nuvoloso in mattinata, anche con possibilità di deboli piogge; le nuvole dovrebber… - Teleradiopace : Meteo: weekend con alternanza di nuvole e schiarite e… deboli piogge - paoloangeloRF : “alle poche nuvole nel corso del pomeriggio farà seguito aumento della nuvolosità, piogge deboli sulle zone alpine… - TgrRaiTrentino : Oggi soleggiato con nuvole dal pomeriggio sera. Non sono escluse deboli precipitazioni isolate. Domani e domenica v… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole deboli

SABATO 27 MARZOprecipitazioni fino al primo mattino, più intense nel settore nord - occidentale, neve a 1300 m, in seguito soleggiato con qualche annuvolamento.Ventida Sud e mari poco mossi o mossi. Pioggia e 17 gradi a Milano, per lo più soleggiato e 16 gradi a Torino. Le previsioni al Centro Nubi al Centro.in mattinata su tutta l'area e ...MANTOVA E adesso largo alla primavera. Da ieri l’alta pressione delle Azzorre ha riportato la stagione sul binario giusto. Messa da parte l’ondata di ...Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Tra stasera e domattina il passaggio di una perturbazione atlantica porterà deboli precipitazioni in Valle d'Aosta, con neve in ...