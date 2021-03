Noi Campani contro l’ammucchiata: “L’unica loro ossessione è Mastella” (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Se qualcuno pensa di raccogliere consenso, con atteggiamenti da populismo d’accatto, finirà nella palude della ipocrisia. Tra le tante bugie e mistificazioni c’è una sola realtà, una imbarazzante ammucchiata di consiglieri con una sola ossessione: Mastella. Confermiamo stima all’assessore Martignetti. Per il resto, nel ricordo di Dante, riteniamo che curarsi di loro sarebbe solo una oziosa perdita di tempo”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Campani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Se qualcuno pensa di raccogliere consenso, con atteggiamenti da populismo d’accatto, finirà nella palude della ipocrisia. Tra le tante bugie e mistificazioni c’è una sola realtà, una imbarazzante ammucchiata di consiglieri con una sola. Confermiamo stima all’assessore Martignetti. Per il resto, nel ricordo di Dante, riteniamo che curarsi disarebbe solo una oziosa perdita di tempo”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

