Napoli | rinnovo Insigne | rifiutata la prima proposta azzurra

(Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzoha rifiutato laofferta difattagli dal: la situazione In casatiene banco la questione relativa aldi Lorenzo. Il capitano azzurro va in scadenza nel 2022 e il club non vuole certamente perdere il suo leader tecnico e nello spogliatoio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, il calciatore e il suo entourage avrebbero già rifiutato unaofferta inferiore ai 4,5 milioni di stipendio attuali. A 30 anni,vorrebbe firmare il suo contratto importante. E così se ne riparlerà dopo l’Europeo di questa estate, quandoe calciatore si siederanno alla scrivania per trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com

In casa Napoli tiene banco la questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro va in scadenza nel 2022 e il club non vuole certamente perdere il suo leader tecnico e nello spogliatoio.