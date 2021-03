MotoGp, super Bagnaia: è pole. Quarto tempo per Valentino Rossi (Di sabato 27 marzo 2021) È di Francesco Bagnaia la prima pole stagionale della MotoGp , alla vigilia del Gp del Qatar che si disputerà domani sulla pista di Losail. Il pilota torinese ha chiuso in 1'52'772, davanti al ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) È di Francescola primastagionale della, alla vigilia del Gp del Qatar che si disputerà domani sulla pista di Losail. Il pilota torinese ha chiuso in 1'52'772, davanti al ...

Advertising

kinggian69 : RT @OA_Sport: #MOTOGP Valentino Rossi super soddisfatto delle sue qualifiche: un quarto posto importante e i complimenti a Bagnaia. Il #VID… - OA_Sport : #MOTOGP Valentino Rossi super soddisfatto delle sue qualifiche: un quarto posto importante e i complimenti a Bagnai… - infoitsport : MotoGP: un super Bagnaia firma la sua prima pole in Qatar! - sportli26181512 : MotoGP , GP Qatar. Pecco Bagnaia: 'Pole incredibile, quasi non ci credo': Super Bagnaia a Losail: il pilota Ducati… - Motorsport_IT : #MotoGP | MotoGP: un super Bagnaia firma la sua prima pole in #Qatar! -