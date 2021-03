Microtransazioni nei videogiochi? Roba superata | ora i DLC si trovano perfino nelle BMW!

Advertising

Eurogamer_it : #Microtransazioni nei #videogiochi? Roba superata, ora i DLC si trovano perfino nelle automobili! -

Ultime Notizie dalla rete : Microtransazioni nei

Tom's Hardware Italia

...la moda dei DLC dai contenuti ridicoli e di aver dato di fatto vita alle odiose... e andare nel mondo dei Daedra era certamente "figo", ma ben presto le esplorazioniportali ...E sosteniamo questa tesi perchémomenti in cui tutto gira come dovrebbe, si può saggiare la ... che al netto del suo impianto dinon richiede un centesimo al giocatore per essere ...Secondo quanto riportato da alcuni utenti, pare che BMW abbia ufficialmente messo sul mercato delle automobili che potete ...In arrivo la stretta sui furbetti del cashback. Vediamo quali sono le possibili novità in arrivo nei prossimi mesi.