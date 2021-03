Mercato immobiliare, cresce l’uso dei contratti d’affitto a canone concordato (Di sabato 27 marzo 2021) I contratti di affitto a canone concordato sono sempre più utilizzati e apprezzati da proprietari e inquilini grazie ai vantaggi fiscali che offre. E’ quanto emerge da uno studio di SoloAffitti, franchising immobiliare leader in Italia per l’affitto con oltre 300 agenzie che ha effettuato un’indagine su un campione di 60 province italiane. In un terzo dei casi analizzati (20 province) viene utilizzato in oltre il 75% dei contratti d’affitto; in 23 province il canone concordato rappresenta fra il 50 e il 75% dei contratti totali; in 9 province si colloca in una fascia tra il 25% e il 50% dei contratti di locazione e solo in 7 province si scende al di sotto del 25%. Le 20 province nelle quali, secondo la rilevazione di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Idi affitto asono sempre più utilizzati e apprezzati da proprietari e inquilini grazie ai vantaggi fiscali che offre. E’ quanto emerge da uno studio di SoloAffitti, franchisingleader in Italia per l’affitto con oltre 300 agenzie che ha effettuato un’indagine su un campione di 60 province italiane. In un terzo dei casi analizzati (20 province) viene utilizzato in oltre il 75% dei; in 23 province ilrappresenta fra il 50 e il 75% deitotali; in 9 province si colloca in una fascia tra il 25% e il 50% deidi locazione e solo in 7 province si scende al di sotto del 25%. Le 20 province nelle quali, secondo la rilevazione di ...

Advertising

7Immobiliare : 7Re IMMOBILIARE 2 vani su Corso Tukory pressi mercato di Ballarò - Case ... - carseri : RT @FComellini: @gspazianitesta Così converrà vendere, sempre che il mercato lo consenta, piuttosto che dare in affitto. #defiscalizzare pe… - petregiamp : RT @FComellini: @gspazianitesta Così converrà vendere, sempre che il mercato lo consenta, piuttosto che dare in affitto. #defiscalizzare pe… - FComellini : @gspazianitesta Così converrà vendere, sempre che il mercato lo consenta, piuttosto che dare in affitto.… - _heybilliejoe_ : Non amo i piani alti, forse perché non rispecchiano la mia personalità. Si vede che sto impazzendo in cerca di casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato immobiliare Smart Working, Ford non torna indietro e rivoluziona i turni di lavoro ... preparandosi al nuovo mercato alle auto elettriche e a guida autonoma. 30.000 dipendenti avranno ... presidente e amministratore delegato di Ford Land, la sussidiaria immobiliare dell'azienda. Lo ...

All'Europa servono nuovi mezzi per lottare contro le discriminazioni In Francia il difensore dei diritti (l'autorità indipendente per combattere le discriminazioni) ha fatto notare nei suoi rapporti le discriminazioni nel mercato del lavoro e in quello immobiliare, ma ...

Mercato immobiliare: le opinioni degli esperti dopo il decreto Draghi Immobiliare.it News A Empoli il mattone tiene Il confronto con quanto registrato nella seconda parte del 2019 evidenzia una certa vivacità del mattone, dopo gli anni bui che hanno seguito la crisi del 2008 e che hanno progressivamente sgretolato ...

Mi spiace per te ma parli per slogan, i dati sono ben altri. Proteggi la tua privacy: FinanzaOnline desidera ricordarti di conservare accuratamente i tuoi dati personali (numero di telefono, email, indirizzi, altro...) e di non condividerli con utenti che non c ...

... preparandosi al nuovoalle auto elettriche e a guida autonoma. 30.000 dipendenti avranno ... presidente e amministratore delegato di Ford Land, la sussidiariadell'azienda. Lo ...In Francia il difensore dei diritti (l'autorità indipendente per combattere le discriminazioni) ha fatto notare nei suoi rapporti le discriminazioni neldel lavoro e in quello, ma ...Il confronto con quanto registrato nella seconda parte del 2019 evidenzia una certa vivacità del mattone, dopo gli anni bui che hanno seguito la crisi del 2008 e che hanno progressivamente sgretolato ...Proteggi la tua privacy: FinanzaOnline desidera ricordarti di conservare accuratamente i tuoi dati personali (numero di telefono, email, indirizzi, altro...) e di non condividerli con utenti che non c ...