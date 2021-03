Marano | rapinatori di Rolex inseguiti | travolti e uccisi dalla vittima | sono di Sant’Antimo

(Di sabato 27 marzo 2021) Si chiamavano Ciro Chirollo e Domenico Romano, 30 anni e 39 anni, ed erano entrambi dii duemorti ieri in via Roma,Smart dell’uomo che aveva scippato poco prima del, rapina finisce in tragedia: due morti Secondo quanto riporta Il Mattino, la rapina si sarebbe consumata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano rapinatori

Due morti in via Consolare Campana, la prima ipotesi: sono isperonati dalla vittima del ...stanno lavorando i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione della polizia municipale di...lascia supporre che si sia trattato di una rapina finita nel sangue ed è questa la pista sulla quale stanno lavorando i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione della polizia municipale diSono stati identificati i due rapinatori morti ieri sera in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca. Si tratta del 30enne Ciro Chirollo e del 40enne Domenico Romano, entrambi di Sant’Antimo. E’ ...Sangue a Marano di Napoli dove due rapinatori in scooter sono morti dopo un inseguimento in via Antica Consolare Campana ...