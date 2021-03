Lazio da martedì in zona arancione: diminuiscono i casi, salgono le terapie intensive e i ricoveri. I dati di oggi (Di sabato 27 marzo 2021) Su oltre 15.000 tamponi (-1.464 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test) nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.825 nuovi casi positivi. Sono 15 i pazienti deceduti 738 quelli guariti. Leggi anche: UFFICIALE, Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo: spostamenti, scuole, negozi, cosa cambia “diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900. Presto raggiungeremo il traguardo del milione di somministrazioni” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Su oltre 15.000 tamponi (-1.464 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test) nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.825 nuovipositivi. Sono 15 i pazienti deceduti 738 quelli guariti. Leggi anche: UFFICIALE,inda30 marzo: spostamenti, scuole, negozi, cosa cambia “e i decessi, mentre aumentano ie le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 900. Presto raggiungeremo il traguardo del milione di somministrazioni” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel ...

LifeJoining : RT @ivocamic: #MarioDraghi annuncia #LOCKDOWN per tutto aprile Appare evidente che il #CDXalGoverno non conta un cazzo Comandano quelli di… - GaetaNews24 : AVVISO PER DOCENTI, NON DOCENTI, GENITORI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO 'PRINCIPE AMEDEO' OGGETTO: LAZIO IN ZONA ARAN… - CorriereCitta : Lazio da martedì in zona arancione: diminuiscono i casi, salgono le terapie intensive e i ricoveri. I dati di oggi… - IstGesu : #Avviso #scuola Da martedì 30 marzo il #Lazio sarà nuovamente in #zonaarancione, quindi le lezioni torneranno ad… - Alessandro18487 : @giuggiup @TizASRoma1927 Martedì giochi in Champions senza immobile positivo, domenica giochi con Immobile che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio martedì Italia chiusa fino a maggio. Dopo Pasqua 6 su 10 a scuola ... mentre il Lazio torna in arancione . Il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo ... Da martedì 30 marzo, 687mila ragazzi delle scuole laziali lasceranno la dad ma oltre mezzo milione di ...

Ritorno a scuola, dopo Pasqua 5 milioni di alunni in classe? Non è ufficiale. Il Codacons: pericolo Covid alto, assenti giustificati Da martedì 30 marzo, 687mila ragazzi delle scuole laziali lasceranno la dad ma oltre mezzo milione ... il Lazio con 687.592 (e 133.737 in DAD), la Campania con 484.731 (e 460.262 in DAD), la Toscana ...

Vaccini Lazio, prenotazioni per coppie d'età (ora tocca a chi ha 68 e 69 anni). Tutti i... ilmattino.it ... mentre iltorna in arancione . Il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo ... Da30 marzo, 687mila ragazzi delle scuole laziali lasceranno la dad ma oltre mezzo milione di ...Da30 marzo, 687mila ragazzi delle scuole laziali lasceranno la dad ma oltre mezzo milione ... ilcon 687.592 (e 133.737 in DAD), la Campania con 484.731 (e 460.262 in DAD), la Toscana ...