Juve | è già mercato | Vogliamo questo attacco

(Di sabato 27 marzo 2021) Come riportato dalla Gazzetta, al di là di varie operazioni secondarie, per rimpinguare il reparto, Pellè o Llorente, i nomi forti per l'dellasono Arek Milik , promesso sposo da tempo ...

Advertising

temujin81 : @_ilgenio @FBiasin 10+2 sono le cifre di un contratto top alla Juve (De Ligt, 8+4), escluso CR7 che è fuori scala.… - mesanti64 : Scusate è già stato detto che la prossima serie A su Dazn è colpa della Juve? - fafailgrande : @danielepressi @massimozampini @AbbatePeppe @EdoardoMecca1 @anomaleo @dorinileonardo @LeonettiFrank @guidotolomei… - benzodiazepina : @ATzimisce @AlighieriEl @realvarriale @bncalcio @juventusfc @RaiDue @ClaMarchisio8 @RaiSport @Raiofficialnews Ma qu… - ErionBello : @gaetpoli7 Già lette! Ma tu devi capire che sono solo le motivazioni della parte, un po’ come se tu credessi alle m… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve già

Corriere dello Sport.it

Ma al di là del calcio giocato per la Vecchia Signorada qualche settimana impazza il ... Laballa sulle punte: chi con Cr7? In questi giorni di caos in casa Juventus , a seguito dell'...Ascolta 'PSG, Kean ha deciso il futuro e la...' su Spreaker. La SCELTA DI KEAN PER IL FUTURO - ... LA VALUTAZIONE - Il PSG hafatto partire la missione per l'acquisizione di Kean a titolo ...