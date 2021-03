"Incinta del padre e sequestrata:ecco perché sua madre ha nascosto l'orrore" (Di sabato 27 marzo 2021) Angela Leucci In provincia di Lecce una vicenda giudiziaria che racconta di violenza sessuale di una figlia, da quando questa aveva 7 anni, di sequestro di persona, di un bambino nato dall'incesto. "Nella storia di tutti i serial killer, c’è stato un abuso subito", dice lo psichiatra Francesco Tornesello Un orco in casa. Una madre complice dell’orco. È questa la ricostruzione mediatica di un dramma reale accaduto in provincia di Lecce. Come si può leggere - e provare a comprendere - una vicenda giudiziaria, una storia umana, che parla di una figlia abusata dal padre dall’età di 7 anni, costretta ad abortire, segregata in casa con il benestare della madre? Sono di pochi giorni fa i risultati dell’udienza preliminare, che ha coinvolto una sopravvissuta alla violenza nel ruolo di accusatrice e i suoi genitori nel ruolo di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Angela Leucci In provincia di Lecce una vicenda giudiziaria che racconta di violenza sessuale di una figlia, da quando questa aveva 7 anni, di sequestro di persona, di un bambino nato dall'incesto. "Nella storia di tutti i serial killer, c’è stato un abuso subito", dice lo psichiatra Francesco Tornesello Un orco in casa. Unacomplice dell’orco. È questa la ricostruzione mediatica di un dramma reale accaduto in provincia di Lecce. Come si può leggere - e provare a comprendere - una vicenda giudiziaria, una storia umana, che parla di una figlia abusata daldall’età di 7 anni, costretta ad abortire, segregata in casa con il benestare della? Sono di pochi giorni fa i risultati dell’udienza preliminare, che ha coinvolto una sopravvissuta alla violenza nel ruolo di accusatrice e i suoi genitori nel ruolo di ...

