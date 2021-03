(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura in tarda mattinata, in zonaa Benevento, per l’autista di un furgoncino. Loimprovviso di unoha fatto perdere il controllo al conducente colche si è girato su un fianco. Danneggiata anche un’altra autovettura. Nessun ferito e intervento immediato della Polizia Municipale per ripristinare la viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Incidente a #Ponticelli: mezzo si ribalta dopo lo #Scoppio di uno #Pneumatico ** -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Ponticelli

Nell'è rimasto gravemente ferito un altro dipendente.Napoli . 'Unassurdo. Qualunque parola è fuori luogo. Solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo ...dopo la tragedia avvenuta nei pressi della stazione della Circumvesuviana a, ...Un capostazione del l’Eav di 41 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, avvenuto all’interno della stazione Circum di via Botteghelle a Na poli.incidente sul lavoro Muore della capostazione Circumvesuviana. Per cause ancora da chiarire, sarebbe stato travolto da un furgoncino ...