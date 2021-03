Il vulcanico imprenditore si è spento all’ospedale San Maurizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vulcanico imprenditore

Trentino

BOLZANO . La notizia che nessuno voleva ricevere alla fine è arrivata: Alex Galtarossa, 54 anni, conduttore televisivo, personaggio conosciutissimo in città ea dir poco, è morto mentre era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Maurizio. Il decesso è avvenuto venerdì 26 marzo, poco prima della mezzanotte. Il ...BOLZANO . La notizia che nessuno voleva ricevere alla fine è arrivata: Alex Galtarossa, 54 anni, conduttore televisivo, personaggio conosciutissimo in città ea dir poco, è morto mentre era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Maurizio . Il decesso è avvenuto venerdì 26 marzo, poco prima della mezzanotte. Il ...BOLZANO. La notizia che nessuno voleva ricevere alla fine è arrivata: Alex Galtarossa, 54 anni, conduttore televisivo, personaggio conosciutissimo in città e imprenditore a dir poco vulcanico, è morto ...Caos iniezioni: da chi si lamenta dei ritardi e vede amici perdere la vita a chi, come una coppia di stranieri regolari, è costretta a spendere ...