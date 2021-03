Il Brasile di Bolsonaro al collasso: il numero dei morti di Covid supererà quello degli Usa (Di sabato 27 marzo 2021) Ringraziamo sempre Bolsonaro: il bilancio delle vittime della pandemia di coronavirus in Brasile appare destinato a peggiorare ulteriormente, e per la fine del 2021 potrebbe superare quello degli ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Ringraziamo sempre: il bilancio delle vittime della pandemia di coronavirus inappare destinato a peggiorare ulteriormente, e per la fine del 2021 potrebbe superare...

fattoquotidiano : L'EMERGENZA COVID IN BRASILE Le parole del governatore 'Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili' - AleAntinelli : In #Brasile manca l’ossigeno. Record di morti. Un massacro firmato dal presidente negazionista #Bolsonaro scettico… - globalistIT : - simoventurini1 : RT @ritafrediani: 3600 morti im un solo giorno oggi in Brasile. Bolsonaro criminale - dylettama : RT @ritafrediani: 3600 morti im un solo giorno oggi in Brasile. Bolsonaro criminale -