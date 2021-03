Hamsik e Jorginho scatenati: “Ecco cosa farà il Napoli” (Di sabato 27 marzo 2021) Hamsik e Jorginho sono stati ospiti nel programma “Peppy Night Fest” su Canale 21 ed hanno parlato del momento del Napoli Il Napoli di Sarri sfiorò lo Scudetto nel 2018 e con il suo gioco incantò sia in Italia che in Europa. La squadra schierata dal tecnico toscano la si poteva imparare a memoria, visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 marzo 2021)sono stati ospiti nel programma “Peppy Night Fest” su Canale 21 ed hanno parlato del momento delIldi Sarri sfiorò lo Scudetto nel 2018 e con il suo gioco incantò sia in Italia che in Europa. La squadra schierata dal tecnico toscano la si poteva imparare a memoria, visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

claudioruss : #Jorginho: '#Napoli in Champions League? Certo che può arrivarci, facciamo il tifo!'. #Hamsik: '#Gattuso bravissimo… - lsantangelo70 : RT @tuttonapoli: Intervista Jorginho-Hamsik: “Napoli ci manca troppo!”. “I ragazzi parlano benissimo di Gattuso, porterà il Napoli in Champ… - FRANCESRAUCCIO : RT @MGuardasole: ?? Marek #Hamsik e #Jorginho ospiti di @peppeiodice1 a Peppy Night Fest. ?? Doppia intervista, un solo coro: “Quanto ci man… - allgoalsnapoli : VIDEO - Jorginho: “Napoli ci manca troppo!”. Hamsik: “I ragazzi parlano benissimo di Gattuso, porterà il Napoli in… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Jorginho: '#Napoli in Champions League? Certo che può arrivarci, facciamo il tifo!'. #Hamsik: '#Gattuso bravissimo allena… -