Gilles Rocca vincitore dell'Isola dei Famosi secondo i bookmaker: Elisa Isoardi e Awed lo tallonano (Di sabato 27 marzo 2021) Finito in nomination nella quarta puntata, ma favorito alla vittoria dell'Isola dei Famosi 2021. È questa la storia di Gilles Rocca, fresco trionfatore dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle". Gilles Rocca vincitore dell'Isola dei Famosi secondo i bookmaker I betting analyst di Stanleybet.it indicano Gilles Rocca come uomo da battere tanto che una sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

