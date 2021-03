Gigliola Cinquetti | l’incredibile racconto | “Sacrificio necessario”

(Di sabato 27 marzo 2021)della famosissimaha spiazzato tutti. “”, ha dichiarato la cantante.(YouTube- Rai)La celebre cantante, oggi 74 anni, è un vero e proprio pilastro della televisione italiana. Famosa per il suo indimenticabile brano Non ho l’età e tantissimi altri successi nazionali, la cantante e presentatrice tv veneta oggi conduce una vita ritirata nella sua dimora alle porte di Roma. Al Corriere.it ha raccontato la sua convivenza con il Coronavirus, che da anni la costringe a casa anche in virtù della sua età, che la classifica tra le fasce più a rischio della popolazione. “Un”, ha dichiarato la. Ecco il ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Maria Elena Boschi, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Noemi e Gigliola Cinquetti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Maria Elena Boschi, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Noemi e Gigliola Cinquetti - eradio_noa : [12:11] Gigliola Cinquetti - Quelli erano i giorni [radiko] - radiolisola : #NowPlaying: Gigliola Cinquetti - La pioggia - masahiroogita : Gigliola Cinquetti - La pioggia - 1969 stereo -

Ultime Notizie dalla rete : Gigliola Cinquetti

... l'apparizione delle prime cabine telefoniche; la magia della Nutella sugli scaffali degli alimentari; Mike Bongiorno e Walter Chiari mattatori in tv;e Patricia Carli sbancano ...Avrebbero in quel caso dovuto esibirsi sei (anzi, sette) vincitori: oltre a Lenny Kuhr, Getty Kaspers e Sandra Kim , nel progetto c'erano(Italia 1964, ' Non ho l'età '), Paul ...Quali personaggi vedremo e quali storie sentiremo nella nuova puntata di sabato 27 marzo di “Verissimo”, su Canale 5 alle 15.30? Nel salotto ...Gigliola Cinquetti (17 anni) e Patricia Carli sbancano Sanremo con Non ho l’età; Vittorio De Sica porta al cinema Matrimonio all’italiana con Sophia Loren e Marcello Mastroianni; i primi topless ...