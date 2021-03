Europa Verde, ipotesi primarie anche per Napoli (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non è accettabile che Napoli rimanga ostaggio ancora a lungo degli accordi ‘romani’. La città merita il miglior candidato unitario possibile che non può essere in alcun modo frutto di compensazione politica su altri tavoli che nulla hanno a che vedere con la nostra realtà. L’annuncio del neosegretario del Partito Democratico, Enrico Letta, delle primarie per il comune di Roma riapre a questo punto l’ipotesi anche per Napoli dopo che era stata accantonata dalla direzione del PD campano. E’ l’unico sistema democratico per scegliere il miglior candidato possibile”. Così, in una nota, Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo del centrosinistra. “Quello che i napoletani vogliono alla guida del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non è accettabile cherimanga ostaggio ancora a lungo degli accordi ‘romani’. La città merita il miglior candidato unitario possibile che non può essere in alcun modo frutto di compensazione politica su altri tavoli che nulla hanno a che vedere con la nostra realtà. L’annuncio del neosegretario del Partito Democratico, Enrico Letta, delleper il comune di Roma riapre a questo punto l’perdopo che era stata accantonata dalla direzione del PD campano. E’ l’unico sistema democratico per scegliere il miglior candidato possibile”. Così, in una nota, Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo del centrosinistra. “Quello che i napoletani vogliono alla guida del ...

Europa Verde: "Sulla Manifattura svelata la forte frattura nella maggioranza" - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Europa Verde, Esposito e Marino: “Benevento diventi modello di OneHealth” Benevento – “Dovremmo diventare modello di OneHealth. Bisogna intervenire con azioni che cambino la mentalità delle persone e rompere con la vecchia mentalità.” Inizia così una riflessione a firma di ...

