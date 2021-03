(Di sabato 27 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche il pugile, che ha appena conquistato il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,, meglio conosciuto come King Toretto, è nato a Rozzano il 2 aprile del 1992. E’ un famoso pugile italiano e la passione per la boxe gli è stata trasmessa dallo zio. Nel 2015, con il fratello Giovanni, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove si è allenato come professionista nella 5th Streeth Gym a Miami con Dino Spencer.ha avviato la propriaall’età di 20 anni. Nel 2013 ha vinto il Guanto d’oro e ha ...

Advertising

CorriereCitta : Daniele Scardina: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata, Diletta Leotta, Instagram, vita privata… - zazoomblog : Daniele Scardina e Diletta Leotta: perchè lei lo ha lasciato - #Daniele #Scardina #Diletta #Leotta:… - zazoomblog : Daniele Scardina ex fidanzato di Diletta Leotta: “Mai dire mai!” - #Daniele #Scardina #fidanzato #Diletta… - zazoomblog : Daniele Scardina la fede nella Chiesa Evangelica Pentecostale: cos’è - #Daniele #Scardina #nella #Chiesa - zazoomblog : Daniele Scardina pronto a difendere il titolo UE contro Louis Toutin - #Daniele #Scardina #pronto #difendere -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Scardina

e Diletta Leotta non sono più una coppia. Lei ha ritrovato la felicità con Can Yaman, ma lui non chiude le ...Ha appena conquistato il titolo "Supermedi dell'Unione Europea": ospite del talk show il pugile. E ancora, a Verissimo Noemi , una delle protagoniste dell'ultima edizione di Sanremo ...Daniele Scardina a Verissimo, tutto quello che sappiamo sulla vacanza galeotta che ha segnato per sempre il pugile italiano.Pugile molto noto ed amato Daniele Scardina, in pochi sanno del sostegno avuto dalla fede con la religione 'incontrata' negli Stati Uniti ...