Covid, Guglielmi (Anpals): "Palestre riapriranno il 7 aprile, anche contro le norme" (Di sabato 27 marzo 2021) "Sono certo che alla scadenza del Dpcm del 7 aprile molte Palestre riapriranno: non hanno più niente da perdere, anche contro le norme. Dei verbali non frega più niente a nessuno, ora è questione di sopravvivenza". Ha parlato così all'Adnkronos il presidente dell'Anpals, l'associazione nazionale delle Palestre e strutture private sportive, Giampiero Guglielmi. "Per il 40% le strutture sono già scomparse, e per la ridicola riforma dello sport che mira al miglioramento delle condizioni lavorative resterà a spasso il 90% dei lavoratori – ha proseguito Guglielmi -. Lo Stato non si fida delle strutture sportive, che sono controllate e monitorate, e le tiene chiuse a prescindere mentre i contagi avvengono in ...

