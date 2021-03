Chi è Sara Gama Calciatrice: Biografia, Squadra e Stipendio del Capitano (Di sabato 27 marzo 2021) Sara Gama è il Capitano della nazionale femminile di calcio e giocatrice della Juventus Woman. Gioca nel ruolo di difensore ed si è sempre battuta per porta il calcio femminile al grande pubblico e per la discriminazione contro l’omosessualità e per il riconoscimento dello Ius Soli. Chi e’ Sara Gama? Nome: Sara Gama Età: 31 anni Data di nascita: 27 marzo 1989 Luogo di nascita: Trieste, Friuli-Venezia Giulia Segno zodiacale: Ariete Professione: Calciatrice e Capitano della nazionale femminile di calcio Ruolo: Difensore Altezza : 168 cm Peso : 58 kg circa Tatuaggi : non disponibile Instagram ufficiale : @SaraGama ita Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale : ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 marzo 2021)è ildella nazionale femminile di calcio e giocatrice della Juventus Woman. Gioca nel ruolo di difensore ed si è sempre battuta per porta il calcio femminile al grande pubblico e per la discriminazione contro l’omosessualità e per il riconoscimento dello Ius Soli. Chi e’? Nome:Età: 31 anni Data di nascita: 27 marzo 1989 Luogo di nascita: Trieste, Friuli-Venezia Giulia Segno zodiacale: Ariete Professione:della nazionale femminile di calcio Ruolo: Difensore Altezza : 168 cm Peso : 58 kg circa Tatuaggi : non disponibile Instagram ufficiale : @ita Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale : ...

