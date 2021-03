Cambio di clima. Biden invita Xi e Putin al summit per la Giornata della Terra (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente americano Joe Biden ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping al summit virtuale sul clima che si svolgerà in aprile in occasione della Giornata della Terra: lo rendono noto fonti dell’amministrazione Usa. Il summit, organizzato dagli Stati Uniti, si terrà il 22 e 23 aprile e vi parteciperanno circa 40 leader mondiali. La decisione di organizzarlo è stata presa da Biden per segnare il ritorno degli Usa nell’accordo di Parigi che era stato ripudiato dall’ex presidente Donald Trump. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente americano Joehato il presidente russo Vladimire il presidente cinese Xi Jinping alvirtuale sulche si svolgerà in aprile in occasione: lo rendono noto fonti dell’amministrazione Usa. Il, organizzato dagli Stati Uniti, si terrà il 22 e 23 aprile e vi parteciperanno circa 40 leader mondiali. La decisione di organizzarlo è stata presa daper segnare il ritorno degli Usa nell’accordo di Parigi che era stato ripudiato dall’ex presidente Donald Trump.

