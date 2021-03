Ascolti tv ieri | 26 marzo 2021 | Canzone Segreta stabile Cresce Bonolis

(Di sabato 27 marzo 2021) Non decolla il programma di Serena Rossi su Rai 1 ma fa segnare buoni risultati. Crescita di Ciao Darwin su Canale 5. Tutti i dati diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

venerdì 26 marzo 2021 Nella serata di, venerdì 26 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta ha registrato 3.977.000 spettatori conquistando il 17.4% di share. Su Canale5, in replica, Ciao ...Non decolla il programma di Serena Rossi su Rai 1 ma fa segnare buoni risultati. Crescita di Ciao Darwin su Canale 5. Tutti i dati di ...