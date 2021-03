Ancora un giorno di violenze in Myanmar: almeno 90 morti dopo gli scontri con i militari. Tra le vittime anche un bambino di 5 anni (Di sabato 27 marzo 2021) almeno 90 persone sono rimaste uccise oggi in Myanmar durante la repressione delle proteste che da settimane infiammano il Paese, in uno dei giorni più sanguinosi dal colpo di Stato dell’1 febbraio. Lo riporta il Guardian, che cita media e testimoni locali. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di 5 anni, mentre un bambino di un anno sarebbe stato colpito a un occhio da un proiettile di gomma. Intanto nella capitale Naypyidaw i militari celebrano la giornata delle forze armate con una parata e il leader della giunta difende i soldati sostenendo che avrebbero protetto il popolo e la democrazia. L’Ambasciata Ue: «Giornata di disonore». Le vittime totali della repressione seguita alla protesta potrebbero superare quota 400 con ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021)90 persone sono rimaste uccise oggi indurante la repressione delle proteste che da settimane infiammano il Paese, in uno dei giorni più sanguinosi dal colpo di Stato dell’1 febbraio. Lo riporta il Guardian, che cita media e testimoni locali. Tra leci sarebbeundi 5, mentre undi un anno sarebbe stato colpito a un occhio da un proiettile di gomma. Intanto nella capitale Naypyidaw icelebrano la giornata delle forze armate con una parata e il leader della giunta difende i soldati sostenendo che avrebbero protetto il popolo e la democrazia. L’Ambasciata Ue: «Giornata di disonore». Letotali della repressione seguita alla protesta potrebbero superare quota 400 con ...

