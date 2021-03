Ally McBeal: il revival potrebbe essere realizzato in una serie limitata? (Di sabato 27 marzo 2021) Al lungo la tv americana ha messo gli occhi per un possibile revival o reboot di alcune delle serie più famose. Ora si aggiunge anche quella simpatica avvocatessa di Boston nota a tutti come Ally McBeal. Da chi arriva la notizia? secondo le fonti di TvLine si starebbe lavorando al possibile revival. Calista Flockhart dovrebbe riprendere l’iconico ruolo dell’avvocato dalla vita complicata, sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. Ally McBeal-Lo sceneggiatore Nel 2018 lo sceeggiatore e produttore aveva dichiarato: “Sarei aperto all’idea di realizzare nuovamente Ally McBeal, ma non penso dovrebbe essere realizzato da me. Se dovessimo girare nuovi episodi dovrebbe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Al lungo la tv americana ha messo gli occhi per un possibileo reboot di alcune dellepiù famose. Ora si aggiunge anche quella simpatica avvocatessa di Boston nota a tutti come. Da chi arriva la notizia? secondo le fonti di TvLine si starebbe lavorando al possibile. Calista Flockhart dovrebbe riprendere l’iconico ruolo dell’avvocato dalla vita complicata, sia dal punto di vista professionale sia da quello personale.-Lo sceneggiatore Nel 2018 lo sceeggiatore e produttore aveva dichiarato: “Sarei aperto all’idea di realizzare nuovamente, ma non penso dovrebbeda me. Se dovessimo girare nuovi episodi dovrebbe ...

