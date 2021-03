“You all over me (feat. Maren Morris)” è il nuovo singolo di Taylor Swift (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi “You All over me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (Taylor’s version)”, di Taylor Swift in uscita il prossimo 9 aprile. La nuova versione del disco, è uno dei primi progetti discografici di Taylor Swift, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nel nuovo singolo è presente la cantante Maren Morris nelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di “You All over Me (feat. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi “You Allme () (’s Version) (From The Vault)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (’s version)”, diin uscita il prossimo 9 aprile. La nuova versione del disco, è uno dei primi progetti discografici di, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nelè presente la cantantenelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di “You AllMe (. ...

Advertising

UffiziGalleries : May this #Spring bring you all a new light of hope and health! E #Primavera sia! Passiamolo insieme questo primo g… - CarlHeartsSwift : RT @tothestraypoets: ma in che senso per voi you all over me, una canzone mai rilasciata del 2008, è troppo country? siete le stesse person… - tothestraypoets : ma in che senso per voi you all over me, una canzone mai rilasciata del 2008, è troppo country? siete le stesse per… - BScardilli : Taylor Swift: il nuovo singolo “You All Over me' - PLLisTheWay : RT @wtchdbeginagain: noi ci disperiamo per you all over me ma sapete che botta emotiva sarà ascoltare tutte le tracce di fearless con la vo… -