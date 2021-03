Vaccini agli over 80: il report regione per regione / Pdf (Di venerdì 26 marzo 2021) Vaccini anti Covid , a che punto siamo? Secondo il piano nazionale di immunizzazione , tra le categorie prioritarie ci sono i nostri anziani . Ma i dati del governo aggiornati ad oggi confermano i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021)anti Covid , a che punto siamo? Secondo il piano nazionale di immunizzazione , tra le categorie prioritarie ci sono i nostri anziani . Ma i dati del gno aggiornati ad oggi confermano i ...

Advertising

fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - PiazzapulitaLA7 : La Toscana è penultima in Italia per doppia vaccinazione degli over 80, mentre almeno 8mila tra magistrati, avvocat… - michelelizzi : Non capisco #Figliuolo di cosa è rimasto contento oggi in #Calabria. Basta leggere i dati sui vaccini agli ultra 80… - infoitsalute : Vaccini agli over 80: il report regione per regione / Pdf -