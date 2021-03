Uomini e Donne, Veronica De Nigris: Vi Svelo Chi E’ Veramente Nicola Vivarelli! (Di venerdì 26 marzo 2021) Nicola Vivarelli è ritornato a Uomini e Donne, ma in queste ore, un’ex dama ha sganciato una vera bomba contro di lui. Ecco che cosa svela, la donna che lo ha frequentato per un periodo! Uomini e Donne: L’ex dama Veronica De Nigris, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e svela chi è davvero Nicola Vivarelli! A Uomini e Donne, a quanto pare, non si sta mai tranquilli. Grazie alle nuovissime scoppiettanti anticipazioni, abbiamo appreso che tra il parterre maschile, è ritornato, Nicola Vivarelli. Si avete capito bene, il giovane 26 enne conosciuto come Sirius che per un periodo ha corteggiato Gemma Galgani. Le cose però tra i due non sono andate bene e lui ha iniziato a frequentare ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 26 marzo 2021)Vivarelli è ritornato a, ma in queste ore, un’ex dama ha sganciato una vera bomba contro di lui. Ecco che cosa svela, la donna che lo ha frequentato per un periodo!: L’ex damaDe, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e svela chi è davvero, a quanto pare, non si sta mai tranquilli. Grazie alle nuovissime scoppiettanti anticipazioni, abbiamo appreso che tra il parterre maschile, è ritornato,Vivarelli. Si avete capito bene, il giovane 26 enne conosciuto come Sirius che per un periodo ha corteggiato Gemma Galgani. Le cose però tra i due non sono andate bene e lui ha iniziato a frequentare ...

