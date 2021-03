Trasporti | oggi lo sciopero nazionale A Napoli bus | tram e metro fermi dalle 9 | 30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lodi 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, in programmasi svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia e sarà articolato secondo modalitò locali. Questi gli orari dello stop di bus,politane in alcune delle principali città: Torino12 e15 a; Milano8.4515 e18 a; Venezia Mestre 916.30 e19.30 a...

Advertising

7TonyStark7 : RT @jimmomo: Oggi (venerdì) sciopero trasporti pubblici. A Roma i pochi mezzi che girano sono stracolmi. Ma si può lasciar fare uno sciop… - desantismar : RT @StefanoBrinchi: La sperimentazione sugli attraversamenti pedonali luminosi, accordata dal MIT su proposta di Roma Capitale. Ne parliamo… - alex459213 : RT @StefanoBrinchi: La sperimentazione sugli attraversamenti pedonali luminosi, accordata dal MIT su proposta di Roma Capitale. Ne parliamo… - bizcommunityit : Sciopero trasporti 26 marzo: le modalità dello stop di oggi - StefanoBrinchi : La sperimentazione sugli attraversamenti pedonali luminosi, accordata dal MIT su proposta di Roma Capitale. Ne parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti oggi

... Filt Filcams, sostiene e promuove la mobilitazione nazionale dei rider proclamata pervenerdì ...una retribuzione oraria congrua (agganciata al Contratto nazionale della Logistica e) che ...Lo riferiscono unitariamente Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil, Faisa - Cisal, Ugl - Fna, ...più che mai necessario per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari e vedere ...(Teleborsa) - Ha preso il via oggi lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, nel rispetto delle fasce di ga ...Sarà garantita comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento ... non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi anche per aiutare i vaccini ad agire più in fretta possibile. Ci ...