Spagna | Pedri e il debutto agrodolce | “Un sogno realizzato ma volevo vincere…”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Esordio con la nazionale maggiore dellaper, calciatore del Barcellona. Unche sarebbe potuto essere migliore visto il pareggio, inatteso, contro la Grecia nella prima gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Il talento blaugrana, entrato al 64' al posto di Dani Olmo ha comunque gioito per il grande traguardo raggiunto a soli 18 anni., esordiocaption id="attachment 1112919" align="alignnone" width="764"(getty images)/captionCome riporta Teledeporte, il calciatore blaugranaha commentato il propriocon la: "È ildi ogni bambino giocare per la propria Nazionale", ha detto il classe 2002. "Ma sinceramente avrei preferito che il mio esordio ...

squadre su terreno di gioco, è tutto pronto: Unai Simón; Sergio Ramos, Eric García, Marcos ... De Gea, Llorente, Pedro Porro, Jordi Alba, Iñigo Martínez, Fabián Ruiz, Thiago, Pedri, Busquets, ...
La Spagna di Luis Enrique è una delle grandi favorite dei prossimi ... continua ad aggiungere nuovi giocatori di talento al gruppo: stavolta ha chiamato Pedro Porro, che si sta mettendo in luce nello ...