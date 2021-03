Sentenza Lazio | comunicate le sanzioni decise dalla procura federale nel caso tamponi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il processo in corso dalle 11 di questa mattina in videoconferenza davanti al Tribunalenazionale. Laha richiesto 13 mesi di squalifica per il presidente Claudio Lotito, 16 per i ...

L'assegnazione dei diritti tv di Serie A per il prossimo triennio, laper il caso tamponi -, le squalifiche di Tonali, Marchizza e Gabbia nell'Italia Under 21, la guarigione dal Covid di Adriano Galliani e i risultati delle prime due sessioni di prove ......Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la...La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e ...La sentenza del Tribunale Federale: multa alla Lazio, 7 mesi al Lotito e 12 ai medici, nessuna penalizzazione in classifica ...