Salvini blocca Tridico: "Reddito di cittadinanza a immigrati? Prima gli italiani" (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Matteo Salvini contro Pasquale Tridico, che vorrebbe dare il Reddito di cittadinanza agli immigrati. "Il presidente dell'Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) italiani in difficoltà, poi (se avanza) si penserà ad altri. Punto". Così il leader della Lega con un post su Facebook boccia la proposta di Tridico. La "bella" pensata di Tridico: "Reddito di cittadinanza agli immigrati" "Reddito di cittadinanza agli immigrati". Pasquale Tridico, presidente Inps in quota Movimento 5 Stelle, ragiona ancora come se al governo ci fossero soltanto i ...

