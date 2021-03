**Roma: Bertolaso, ‘non mi candido, liberare città martoriata’** (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Come ve lo devo dire che non sono candidato?”. Guido Bertolaso si chiama ancora una volta fuori dalla corsa a sindaco di Roma. “Chi dice che non mi candido perché la Meloni non mi appoggia non conosce il mio rapporto con Giorgia Meloni. Io – dice- non mi metto a fare queste valutazioni. La mia è una scelta di vita, ho fatto molto per il mio Paese e ho avuto molto. Ma a un certo punto della propria vita bisogna dedicarsi ad altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Come ve lo devo dire che non sono candidato?”. Guidosi chiama ancora una volta fuori dalla corsa a sindaco di Roma. “Chi dice che non miperché la Meloni non mi appoggia non conosce il mio rapporto con Giorgia Meloni. Io – dice- non mi metto a fare queste valutazioni. La mia è una scelta di vita, ho fatto molto per il mio Paese e ho avuto molto. Ma a un certo punto della propria vita bisogna dedicarsi ad altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso? Se ti metti a disposizione per 4 mesi e per tutto questo tempo qualcuno ti dice “non mi piaci”… - marco07808096 : RT @millywo: @StaseraItalia @Bertolaso_Guido Palombelli vuoi incastrarlo per non farlo candidare a Roma ! Vergogna!!!! Ora attaccheranno ch… - Marcos_5408 : @ElioLannutti @clabianchicla Poi senti un becero personaggio come @Bertolaso_Guido a @StaseraItalia, incalzato da u… - Ettore572 : RT @StaseraItalia: 'Non sono candidato alle comunali di Roma, è una scelta di vita' @Bertolaso_Guido a #StaseraItalia - AlessandraPredo : RT @StaseraItalia: 'Non sono candidato alle comunali di Roma, è una scelta di vita' @Bertolaso_Guido a #StaseraItalia -