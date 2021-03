«Più reddito di cittadinanza agli immigrati»: il delirio del presidente grillino dell’Inps Tridico (Di venerdì 26 marzo 2021) Ricordate Pasquale Tridico, il presidente dell’Inps di simpatie grilline reciproche, passato alla storia oltre che per i ritardi nell’erogazione della Cassa integrazione, anche per il suo auto-aumento di stipendio in piena emergenza Covid? Bene, è dopo aver salvato la poltrona si è rifatto vivo con una idea folgorante: aiutare le imprese? Dare la Cigs con più rapidità a chi ancora la aspetta? Migliorare i ristori ai cittadini? No, aumentare il reddito di cittadinanza agli immigrati… Tridico e il reddito di cittadinanza per attirare immigrati “Il reddito di cittadinanza è un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ricordate Pasquale, ildi simpatie grilline reciproche, passato alla storia oltre che per i ritardi nell’erogazione della Cassa integrazione, anche per il suo auto-aumento di stipendio in piena emergenza Covid? Bene, è dopo aver salvato la poltrona si è rifatto vivo con una idea folgorante: aiutare le imprese? Dare la Cigs con più rapidità a chi ancora la aspetta? Migliorare i ristori ai cittadini? No, aumentare ildie ildiper attirare“Ildiè un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni ...

