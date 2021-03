Perche? il Lazio da martedi? sara? arancione con scuole riaperte

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’indice di trasmissione Rt a 0,99 con una riduzione del numero dei focolai, l’incidenza del virus a 205 per 100.000 abitanti e tassi di occupazione dei posti letto negli ospedali, sia nei reparti ordinati che in quelli di terapia intensiva di poco sopra le soglie limite. Sono questi i dati in possesso dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che danno la ragionevole certezza del passaggio del, da lunedì 29 marzo, in zona. Per avere l’ufficialità bisognerà aspettare le analisi e le valutazioni della Cabina di regia che si riunirà nella mattinata di oggi, venerdì 26 marzo, e poi del Cts sul report di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, sulla base del quale il ministro Roberto Speranza firmerà poi le ordinanze per assegnare alle regioni per le quali si annuncia un cambio di scenario la zona di rischio e ...