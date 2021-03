Paolo Nicolato: “Italia, la sfida contro la Spagna è un esame di università”. Tre turni di squalifica a Tonali (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata di vigilia per l’Italia che domani (sabato 27 marzo, ore 21.00) affronterà la Spagna nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 21. Gli azzurrini, che all’esordio hanno pareggiato contro la Repubblica Ceca per 1-1, affronteranno la fortissima compagina iberica, capace tre giorni fa di liquidare la Slovenia con un secco 3-0. La nostra Nazionale proverà a tenere a bada le Furie Rosse in una partita molto importante pe la qualificazione ai quarti di finale, visto che soltanto le prime due classificate del girone B staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta. Intanto il giudice sportivo ha usato la mano pesante: tre gare di squalifica a Sandro Tonali (rosso diretto), una per Riccardo Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazione delle regole di buona ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata di vigilia per l’che domani (sabato 27 marzo, ore 21.00) affronterà lanella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 21. Gli azzurrini, che all’esordio hanno pareggiatola Repubblica Ceca per 1-1, affronteranno la fortissima compagina iberica, capace tre giorni fa di liquidare la Slovenia con un secco 3-0. La nostra Nazionale proverà a tenere a bada le Furie Rosse in una partita molto importante pe la qualificazione ai quarti di finale, visto che soltanto le prime due classificate del girone B staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta. Intanto il giudice sportivo ha usato la mano pesante: tre gare dia Sandro(rosso diretto), una per Riccardo Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazione delle regole di buona ...

