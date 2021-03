Nicolato: “La Spagna come un esame all’Università. Non dobbiamo avere paura di nessuno, sennò non andiamo lontano” (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna: “Abbiamo visto tante partite della Spagna, domani ci aspetta un esame di università e io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla. La Spagna ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci senza paura, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte”. Tornando invece sul pareggio contro la Repubblica Ceca: “Sono soddisfatto all’80% della ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la: “Abbiamo visto tante partite della, domani ci aspetta undi università e io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non devedi: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla. Laha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci senza, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte”. Tornando invece sul pareggio contro la Repubblica Ceca: “Sono soddisfatto all’80% della ...

