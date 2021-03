Nazionale di calcio in visita all’ospedale di Parma: “Vicinanza e gratitudine” (Di venerdì 26 marzo 2021) PARMA – Parma non è solo calcio. Una delegazione della Nazionale, guidata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incontrato questa mattina il personale sanitario dell’ospedale Maggiore di Parma, quattro mesi dopo la visita – lo scorso 15 novembre – al Core, il polo onco-ematologico dell’ospedale di Reggio Emilia. La delegazione azzurra è stata accolta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. A fare gli onori di casa durante l’incontro, che si è svolto all’aperto, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, ed è stato moderato dal vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Parma, Massimo Fabi, e il direttore del dipartimento Chirurgico generale e specialistico dell’Aosp, Paolo Del Rio. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) PARMA – Parma non è solo calcio. Una delegazione della Nazionale, guidata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incontrato questa mattina il personale sanitario dell’ospedale Maggiore di Parma, quattro mesi dopo la visita – lo scorso 15 novembre – al Core, il polo onco-ematologico dell’ospedale di Reggio Emilia. La delegazione azzurra è stata accolta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. A fare gli onori di casa durante l’incontro, che si è svolto all’aperto, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, ed è stato moderato dal vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Parma, Massimo Fabi, e il direttore del dipartimento Chirurgico generale e specialistico dell’Aosp, Paolo Del Rio.

