Nasce AssoHealth | associazione per una comunicazione responsabile contro le fake news

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –, un’per unasulla salute per prevenire allarmismi ee per sostanziare il valore di una informazione trasparente, etica e validata. Si tratta della primanazionale che riunisce le agenzie dispecializzate nel settore healthcare, che operano per promuovere un’informazione guidata dalla scienza e dai principi della divulgazione scientifica. “L’ecosistema sanitario ha bisogno, soprattutto ora, di coesione e di supporto per ripartire in modo equo, propositivo e in tempi e modalità sostenibili per essere capace di infondere fiducia, creando connessioni significative utili alla costruzione di un futuro più inclusivo dei bisogni di ...